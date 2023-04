Basket-ball - P1: La Villersoise n’est qu’à un succès de l’espoir avant de défier Alleur B

Concrètement, si les Liégeois terminent champions, ils ne monteront pas et "céderont" leur place à Spa. Pour que cela se passe, il faut encore que les All Blacks terminent devant Waremme B, ce qui implique que les Wawas doivent perdre des plumes contrairement aux Liégeois.

Une décision qui influence directement la situation de La Villersoise puisque les troupes de Damien Deblond se rendent, ce vendredi, sur le terrain d’une équipe au clair avec son futur. Plus question de s’interroger sur la motivation des Liégeois, ils iront au bout de leur saison avec la même envie et sans volonté de fausser la lutte pour le maintien. En effet, les Alleurois vont enchaîner par un déplacement à Bellaire, l’autre équipe en course pour la douzième place avec les Villersois.

Bref, sur le terrain, tout le monde voudra gagner et c’est le plus fort qui remportera les victoires décisives. "Nous savons ce week-end compliqué car nous ne sommes pas favoris dans la salle d’Alleur alors que Bellaire a une belle carte à jouer en se rendant à Liège, souligne Damien Deblond. Maintenant, on va tout faire pour créer la même surprise que la semaine dernière contre Spa. On a des armes à faire valoir, je le répète depuis le début de la saison. La question est toujours de savoir si nous décidons de bien les utiliser. C’est à nous à faire un travail sur nous et, si c’est le cas, on peut battre tout le monde. "

À égalité avec Bellaire à l’avant-dernière place, La Villersoise doit remporter une rencontre de plus que les Liégeois lors des deux dernières rencontres pour passer devant au classement. Au complet, cela peut se faire ce vendredi… Il restera enfin à savoir si deux ou trois équipes seront envoyées vers la P2. Mais c’est pour un second temps.