Basket-ball dames - Provinciale 1: Waremme explose en 10 minutes face à Cointe et voit le maintien s'éloigner

Evidemment, les visiteuses n’allaient pas rester sans réaction. Et celle-ci venait d’une ancienne Wawa, Smeyers, qui enchaînait six points avant la pause pour lancer les Cointoises dans une course-poursuite.

26-20 à la pause, Waremme bloquait de plus en plus offensivement. Bolland sauvait bien encore les meubles dans le troisième quart d’autant que la défense tenait encore le coup: 36-32. Mais les dix dernières minutes étaient de trop pour des locales n’ayant plus le tonus pour marquer et, surtout, pour défendre. Cointe allait frapper à trois fois à distance et faire basculer cette rencontre qui passait encore sous les doigts des Hesbignonnes.

Maintenant, la mission survie n’est pas encore terminée. Une porte reste ouverte, mais il faut gagner une rencontre de plus qu’Awans lors des deux prochaines semaines. Les Liégeoises jouaient à Alleur ce mercredi soir et se sont imposées, ce qui oblige dès lors Waremme à un sans-faute pour terminer la saison.

À noter que, pour le futur, Amandine Hertay rejoindra l’actuelle R1 (qui descendra) du RBC Alleur avec Bastin et Fontaine de Huy. Pour être complet, signalons aussi qu’aucun coach n’a encore été officialisé à la tête du groupe P2 pour l’année prochaine.

QT : 16-6, 10-14 (26-20), 10-12 (36-32), 11-22.

Waremme : Cypers 2, Thomas 1, Bastin 5, Belli 4, Craninx 10, François M 7, Hertay 5, François J 7, Bolland 6.