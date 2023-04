Basket-ball dames - Analyse: Neuville refuse la montée, Verlaine B crée la surprise

Puis, sur le terrain, toute l’attention était tournée vers le derby entre Verlaine B et une équipe de Waremme B évoluant pour la dernière fois au complet. Mais ce sont les locales qui ont fini par s’extirper de ce duel serré de bout en bout, la défense n’encaissant que huit unités dans les premiers et derniers quarts. "Les Verlainoises sont montées sur le terrain avec plus de rage et d’envie de gagner, reconnaissait la coach des Wananas, Florence François. Nous avons tenu tout le match mais nous avons été ennuyées sur leurs changements défensifs d’autant que leurs pivots faisaient la différence offensivement. "