Jogging (Challenge hesbignon): Aurélien Lefèvre s’impose au finish à Oleye

"J’ai commencé le parcours en suivant les premiers joggeurs de la grande distance et notamment Aurélien Lefèvre que j’ai suivi pendant quelque temps, en poursuivant son rythme. Jusqu’au moment où les chemins des distances ont bifurqué où là, je me suis imposé mon propre rythme, à une cadence élevée pour conclure la course par un sprint afin de réaliser un bon temps", explique le gagnant de la course starter. Un parcours qu’affectionne tout particulièrement le néerlandophone. "Il y avait beaucoup de côtes durant le parcours et c’est quelque chose que j’aime particulièrement, ça donne du challenge dans une course. Après ces côtes, il y a bien évidemment eu des descentes où j’ai profité pour accélérer le rythme. Je suis vraiment satisfait."

Au niveau de la course "classic", le trio de tête se tient sur 30 secondes avec, comme lauréat Aurélien Lefèvre, qui est un habitué de la grande distance sur le Challenge hesbignon. "C’était ma première course de reprise depuis le marathon de Paris du 2 avril dernier où j’ai réalisé 2h28, donc je ne savais pas trop comment cela allait se passer. J’ai démarré avec le groupe de tête et au 2e kilomètre j’ai profité d’une accélération du vainqueur du 5km pour m’extirper du groupe, j’ai creusé une dizaine de mètres puis j’avais continué mon effort. Vers la fin, j’ai quand même un peu senti de fatigue, commente l’intéressé. Mais j’avais une belle avance donc j’ai pu diminuer un peu l’allure. Mon objectif avec le challenge? Ce n’est pas l’objectif principal même si je participerai encore à des manches. Ici, je vais me focaliser un peu plus sur les triathlons et revenir sur la route fin d’année."