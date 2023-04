Football (P1): Stefano Henrot après son éviction à Hannut: "Sincèrement, je ne comprends pas mon club"

Surpris, abasourdi, triste aussi. A l’heure de commenter son éviction de Hannut, Stefano Henrot ne comprend pourquoi son club a décidé de se passer de lui jusqu’à la fin de la saison. "C’est étrange et ça doit cacher quelque chose, soupire le génial médian de 33 ans. Je ne comprends rien à cette décision. Marco Crotteux m’a juste passer un coup de fil pour me signifier mon renvoi, rien de plus. Il parait que c’est lié à ma non-présence au dernier match de Coupe de la province. Ok, mais j’avais prévenu le coach que je ne viendrais pas avec le boulot. En semaine, c’est toujours plus compliqué. C’est dommage parce que j’étais bien, en pleine confiance. Et que j’ai fait de fameux matchs ces derniers temps. Le club oublie un peu vite que s’il est quasi au tour final, c’est aussi grâce à moi. Je lui en ai fait gagner des matchs. C’est un réel manque de respect. Ce qui me fait mal, c’est qu’on va encore dire Henrot ceci, Henrot cela. Or, franchement, je n’ai rien fait. Pas grave. Ma tête est désormais tournée vers Braives, mon futur club…"