Hamoir: R.A.S.

Comme d’habitude, rien à signaler pour Hamoir où tout va bien. "Oui, tout va bien " assure Raphaël Miceli.

Waremme: Eliott Dubois en plus

Pour aller à Hamoir, Gueye est suspendu. Delfandre revient, lui, de suspension. En vue de la saison prochaine, Waremme a fait signer le capitaine des U21 de Liège, Eliott Dubois,

Stockay: Rayane absent

Pour recevoir Dison, Stockay évoluera sans Rayane Aboub blessé. Le reste du noyau est disponible.

Solières: trois blessés

Pour recevoir Tubize, rien de spécial du côté de Solières. Peisson, Baumans et Verbist sont toujours blessés.

Verlaine: Temou incertain

Marc Segatto ne pourra pas compter sur Reciputi et Ramadani, blessés. À noter que Temou est incertain pour recevoir Ganshoren.

Warnant: sans Cavillot

Pour recevoir Namur, Warnant devra se passer de Cavillot qui est suspendu, congé. "Tout va bien, assure Stéphane Jaspart. J’ai d’ailleurs donné congé mardi à mes gars. " Pour rappel, un titre en D2 ACFF attend peut-être Warnant dimanche.

Division 3 ACFF

Huy: des blessés

Le noyau des Hutois est presque au complet puisque Pantot et Passarello, les deux blessés de longue date, ne sont toujours pas remis pour recevoir Ciney.

Provinciale 1

Faimes: semaine cool

Semaine un peu plus détendue pour les Faimois qui n’ont pas eu d’entrainement congé. "Il faut aussi parfois savoir un peu souffler, assure Luc Ernes. Et c’est ce qu’on a fait. " Pour le derby face à Fize, R. Vinchent est suspendu.

Fize: repos mardi

Comme Faimes, Fize était aussi en congé mardi. "Oui, on a bien bossé ces dernières semaines, assure Jean-Guy Eyckmans. J’ai donc donné congé aux gars." Pour ce derby, Gillard, l’homme en forme du moment, est suspendu. Denruyter fait le chemin inverse. Ce jeudi, c’est souper mensuel préparé par les joueurs.

Hannut: deux suspendus

Hannut va aller à Wanze/Bas-Oha avecLopresti qui revient de suspension. Javaux et Crotteux, eux, seront suspedus. N. Henrot est incertain. Son frère (voir ci-contre), ne fait plus partie du groupe, au moins pour le moment.

Geer: une analyse en profondeur

Suite à la défaite face à Elsaute, Nicolas Henkinet et ses hommes ont réalisé une analyse vidéo de plus d’une heure de la rencontre, avant d’aller s’entraîner. À noter que Samir Bouhriss est de retour à l’entraînement et sera disponible face à Sprimont B.

Wanze/Bas-Oha: un suspendu et deux retours

Après une rencontre décevante ce week-end, les Sucriers ne sont pas démotivés. "Ça c’est très bien passé à l’entraînement " confie Jean-Yves Mercenier. Au niveau des absents, Noa Beaujean sera suspendu pour la rencontre face à Hannut. Moureaux et Henrotte, eux, sont bel et bien de retour dans le wagon.