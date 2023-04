Football (P3A) - Serge Mertens: "On veut finir la saison en beauté"

L’un des résultats phares de ce week-end réside sans aucun doute en l’écrasante victoire 6-1 de Strée face à Vyl-Tharoul, tout de même sixième du championnat. Et comme très régulièrement désormais, Serge Mertens a été l’un des artisans de cette performance en claquant un nouveau doublé. Et si le gros creux au milieu du championnat semble désormais derrière lui, le flanc stratois revit dans son nouveau rôle. " Adrien (NDLR: Carlozzi) a su nous remettre en confiance et nous a aussi mis face à nos responsabilités. Désormais, j’ai le droit à bien plus de liberté, ce qui me permet de dicter le rythme du jeu et cela me convient davantage. Nous sommes évidemment très heureux de nos dernières prestations qui prouvent que le travail du groupe recommence à payer. "