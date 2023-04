Football (P3A) - Julian Salami: "Nous sommes obligés de nous qualifier jeudi"

Les mines étaient défaites ce dimanche du côté d’Oreye. Excellents durant plus d’une heure, les hommes de Sébastien Lapierre ont craqué lors de la dernière demi-heure de jeu et voient désormais le tour final s’éloigner un petit peu plus. Car, en tant que huitième, avec trois points de retard sur Lensois, les chances de passer devant toutes les équipes devant se réduisent considérablement. La faute à un manque de régularité criant, mêlé à une finition désastreuse et des postes peut-être mal doublés.