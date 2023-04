Football - Maxime Gevers, de la P4 au tour final en P3

Face à Oreye, la rentrée du couthinois s’est révélée déterminante. Alors que leur équipe se cassait les dents sur la solide défense d’Oreye, Hugo Von Buxhoeveden et lui ont mis le feu durant la demi-heure de jeu à laquelle ils ont tous les deux participé. Avec, pour chacun, une passe décisive à la clé. "C’est sûr que ça fait du bien de monter de la sorte, apprécie Maxime Gevers. Le coach nous a demandé de prouver qu’on méritait d’avoir notre chance et une place dans l’équipe car la concurrence est rude. J’ai conscience d’avoir fait un bon match, c’est super, mais il faudra être déjà concentré sur la suite. "

Le frère de Corentin, capitaine de Huy au hockey, a ponctué cette belle performance d’un superbe assist pour Colon. Et cela a permis à son équipe d’officialiser sa place au tour final. Une chouette récompense pour le joueur de 22 ans. "Cela va être mon premier tour final, c’est particulier. C’est même d’ailleurs ma première saison en équipe première vu que je jouais plutôt avec mes amis en quatrième provinciale. La grande différence ? Tout est beaucoup plus sérieux et intense, mais j’aime beaucoup évoluer au sein d’une équipe qui sait jouer au football et qui vise quoi qu’il arrive le haut de tableau. On sait d’où on vient. Il ne faut pas oublier que quand j’arrive en novembre, l’équipe était encore onzième. Et heureusement pour moi, depuis lors, nous enchaînons les victoires, ce qui est toujours plus agréable. Mais je le répète, nous sommes déjà tous concentrés sur la suite du championnat car nous avons encore un objectif d’ici le tour final…"

Sans surprise, cet objectif est d’enchaîner deux victoires pour ainsi assurer une deuxième ou troisième place, synonyme de premier match du tour final à domicile. Avec pour Maxime Gevers, l’opportunité de continuer à améliorer ses statistiques ? C’est tout le mal qu’on peut souhaiter à l’une des révélations du club.