Basket-ball - P1: Les conditions au maintien de La Villersoise

Les Rouges doivent donc, d’ici la fin de saison, gagner une victoire de plus que les Liégeois dont le programme leur réserve un déplacement à Liège Basket, qui est sauvé, et enfin la venue du RBC Alleur B, deuxième, pour terminer la saison. Pour leur part, les troupes de Damien Deblond ont un programme légèrement plus complexe avec un déplacement face à cette même formation d’Alleur B dès ce dimanche suivi de la venue de Liège Atlas, également sauvé, pour finir la saison.

Bref, en cette fin de saison, c’est le club d’Alleur qui va décider de l’avenir de nos équipes. Dernière équipe à encore pouvoir empêcher Waremme B d’aller chercher le titre puisque les Wawas doivent au minimum faire le même bilan que les All Blacks sur les deux derniers matchs, les promus vont donc jouer les deux rivaux dans la lutte pour la douzième place. Un rôle d’arbitre que le staff liégeois assumera. "Nous jouerons tous les matchs pour les gagner comme depuis le début de la saison. On a vécu un second tour compliqué avec des entraînements très perturbés, la perte de certains joueurs, mais les victoires sont toujours là et le but est clairement un deux sur deux final ", lance le coach, Vincent Aldenhoff.

Maintenant, on sait aussi qu’un danger plane aussi au-dessus de l’équipe classée à la douzième place de la division, le nombre officiel de descendants n’étant en effet connu que dans les prochaines semaines. À ce sujet, notons que si La Villersoise réussi un exceptionnel deux sur deux final, il est encore possible d’aller aussi rechercher une équipe de Dison-Andrimont, complètement à l’agonie, qui n’est que deux victoires devant et sur qui le groupe de Deblond est en positif au niveau de l’average.

Bref, même si les chances restent minces, elles sont plus marquées que la semaine passée. Et après le match de ce week-end, tout devrait encore être plus clair, positivement comme négativement !