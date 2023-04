Basket-ball: Hamoir envoie Waremme en P4

Et pendant 20 minutes, les troupes de Ludovic Lambermont sont restées dans le coup (36-32). Avec un Butenaers agressif et la précision M Chabot, les visiteurs répondaient à un Louis qui allait réussir un récital pendant toute la durée de la rencontre. Et le derby allait clairement monter en intensité et en tension. Pour preuve, les deux techniques locales alors qu’au niveau du marquoir, ce sont les Wawas qui allaient subir les coups de sifflet. 13 fautes (dont deux techniques) pour les troupes de Gary Pire, 27 pour des visiteurs qui sentaient le match leur filer entre les doigts au fil des minutes. Car, dans le 3e quart, Louis y allait encore de 15 unités, épaulé par les 6 d’Artus pour faire le break. En effet, Waremme avait un coup d’arrêt avec, en plus, un tir de loin dans les 2e et 3e quarts. D’ailleurs, mis à part les 3 bombes de M Chabot et celle, initiale, de Fiacre, les Hesbignons allaient se montrer maladroits de loin. Prenant 10 points d’avance, les locaux arrivaient à les gérer dans un dernier quart sans surprise comme la conclusion de cette rencontre.

Waremme n’a pas les armes pour se maintenir et devra aller reconstruire un groupe à l’étage inférieur. Les Rats, eux, réalisent la bonne opération en prenant un peu d’air avant les deux dernières rencontres, revenant sur Wanze et à un succès derrière la paire Villers - Hannut : "Mais avec un Wanze – Hannut à encore jouer, il serait plus sécurisant d’encore gagner une rencontre sur les deux prochaines semaines", tempérait le coach Pire dont le programme propose un déplacement à Liège avant de recevoir Haneffe.

QT: 19-17, 17-15 (36-32), 21-14 (57-46), 17-22.

HAMOIR: Artus17, Louis 33, Wattiaux 2, Quintart 11, Lejeune 7, Coumanne 4, Haesen 0, Pesche 0.

WAREMME: Proesmans-Lores 2, Duperroy 0, Bellem 6, Pétry 4, Thirion 2,H Chabot 4, Fiacre 9, Brauns 4, Geradon 0, Bonnechère 0, Butenaers 14, M Chabot 21.