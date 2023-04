Basket-ball - Division 3: Pour performer, Comblain a besoin de s’entraîner

Vendredi, Comblain a donc encaissé sa première défaite de la saison. Deux semaines après le titre qui découlait du vingt sur vingt parfait réalisé par les troupes de Ludovic Humblet, les joueurs n’ont pas eu l’étincelle pour réussir à passer au-dessus d’une équipe de Sprimont boostée par l’enjeu. " D’abord, je tiens à féliciter nos adversaires car, alors que nous étions au grand complet, et donc avec l’équipe invaincue cette saison et qui voulait le rester, ils étaient privés de deux pions majeurs. Respect à eux. Cela ne remet rien en cause , les joueurs ont réussi une magnifique saison mais, compétiteur que je suis, je n’aime pas la défaite et j’ai évidemment eu du mal à la digérer. Maintenant, cela me confirme dans mon idée. Pour performer au basket, et encore plus au haut niveau, il faut s’entraîner, se préparer et être à 100% ! Encore plus pour nous car, physiquement, nous devons compenser un déficit de taille et de poids toutes les semaines. Je pense que les personnes ne se rendent pas compte du fait que si nous avons effectivement un groupe talentueux et rempli de joueurs performants, dans l’analyse du jeu, nous sommes toujours dominés dans la raquette. Chaque match, nous compensons collectivement… mais cela demande de la rigueur, un investissement total et de la coordination. On n’a pas montré cela vendredi, et c’est en partie de ma faute puisque j’ai lâché la bride comme prévu. Mais, pour exister la saison prochaine, il faudra encore faire des sacrifices ", nous confiait le coach des champions.