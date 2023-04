Les transferts qui n'ont certes pas répondu aux attentes. Et les jeunes se sont retrouvés sans encadrement expérimenté sur le terrain. Dans les matchs, nous avons souvent fait jeu égal. Les occasions étaient présentes. Mais la finition faisait défaut.

Clairement, le recrutement n'a pas été à la hauteur?

Je pense que nous avons commis l'erreur de laisser une personne seule s'occuper du recrutement. Steve Dessart a choisi ses garçons. Et la plupart n'ont pas eu le rendement espéré. Quand notre ex-coach jouait, il pouvait à lui seul renverser une situation. Mais ce ne fut pus le cas quand il a arrêté ses prestations sur le terrain.

Pourquoi? Vous vous êtes trompés dans le choix des joueurs ou clairement un souci d'argent?

Non, pas du tout. Quand José Lardot est venu avec ses joueurs, il les défrayait. Ce n'était pas un souci au niveau financier. Mais ces garçons-là étaient blessés. Ces renforts expérimentés ont foiré et n'ont jamais apporté ce que nous espérions.

N'aurait-il pas fallu prendre un "vrai" coach après le départ de Steve Dessart sans faire ombrage aux qualités de Henri Verjans?

Je pense sincèrement qu’Henri était l'homme de la situation. Il connaît parfaitement le club. Quand il a repris l'équipe durant la Covid, il nous a sauvés. Mais ce n'était pas facile cette saison vu la jeunesse de l'effectif. Ce qui nous a aussi porté préjudice, c'est la polémique autour du terrain synthétique. Mais je le répète, le stade ne nous appartient pas. Tout mis l'un dans l'autre n'a certainement pas facilité la stabilité.

Le départ de Lardot a tout changé non, niveau recrutement à la trêve des confiseurs? Vous lui en voulez?

Oh pas du tout. Si je le rencontre, je lui serrerai la main sans problème. Il avait énormément d'ambition pour le club. Mais aller chercher des Roumains ou des Français ne correspondait pas à la philosophie que nous prônons. Si depuis 15 ans, nous investissons dans l'école de jeunes, c'est pour en profiter un maximum. Je comprends qu'il s'est un perdu et ne s'y est pas retrouvé dans nos désidératas. C'est une personne qui travaille seul.

Quid de la saison prochaine? Que va pouvoir faire Waremme en D3 ACFF? Viser le titre?

Waremme est loin d'être mort. C'est sûr que nous avions un petit budget. Mais ce n'est pas parce que nous descendons que nous allons changer notre politique vis-à-vis des jeunes. Waremme continuera d'exister. La ville nous soutient. Et les installations sont superbes. Nous repartirons de plus belle sur des bases solides. N'oublions pas que nous sommes redescendus en P2... La D3 ACFF est aussi une série de qualité. S'installer mi classement ne serait une mauvaise opération.

Le recrutement semble jusqu'ici léger. Sera-ce suffisant ou du lourd risque d'arriver?

Je fais entièrement confiance au staff sportif. Une nouvelle génération va s'installer. Thierry Raskin, notre futur coach, connaît très bien les jeunes puisqu'il les a entraînés. Je pense que nous serons compétitifs. Avec quelques renforts d'expérience, nous devrions tenir la route.

Les années dorées de Waremme ne sont-elles pas derrière lui malgré ce retour en D1 espéré?

Je ne fais absolument pas une croix sur la D1. Rien n'est jamais définitif. Mais le Covid, la crise financière et avec les sponsors qui veulent d'abord sauver leur peau, cela devient compliqué. Les derbys ne rapportent quasiment plus rien. Et les matchs diffusés par les chaînes télévisées incitent de moins en moins les gens à venir au stade. Les communes ne savent pas toujours venir en aide, non plus.

C’est peut-être l’occasion de céder sa casquette de président à un nouveau courageux?

Très honnêtement, si quelqu’un se présente avec de bons objectifs pour le club, je ne dis pas non. Je n’ai aucun souci à ce niveau. Mais il devra rester dans la continuité de vouloir faire confiance aux jeunes du club. Cela dit, je resterai toujours dans le conseil d’administration de Waremme.