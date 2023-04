Football-P3A: Mathieu Godelaine va raccrocher les crampons

C’est à 33 ans que l’actuel capitaine de Vyle-Tharoul va ranger ses crampons au placard. Lui qui a joué des années au football explique les raisons de son départ. "J’arrête tout simplement parce que j’ai 33 ans. Plus de 25 ans de football, dont 15 années au niveau provincial. J’ai l’impression d’avoir fait le tour du football à ce niveau-là. Et également car j’ai mon travail de nuit, et c’est parfois compliqué de le combiner avec le foot" explique Mathieu Godelaine.