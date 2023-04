Football - P2A: Une fin heureuse pour Damien Van Reymenant

Dans 180 minutes, Damien Van Reymenant va accrocher ses godasses au clou. À bientôt 33 ans, celui qui évolue à Burdinne depuis six ans, qui a déménagé à Herve où il a fondé une famille à qui il veut consacrer davantage de temps, et qui est policier à Huy, a en effet décidé de clore un chapitre important de sa vie de sportif. "Un chapitre entamé à Petit-Waret et qui m’a conduit à Fernelmont, Vyle-Tharoul, Couthuin, Warnant et Burdinne", énumère cet attaquant redoutable reconverti en défenseur efficace qui a évolué à tous les échelons de la P4 à feue la Promotion. "Mais Burdinne, avec qui je suis monté de P4 en P2, restera mon club de cœur. Je m’y suis investi au-delà du rôle de joueur, j’y ai porté le brassard de capitaine ces trois dernières saisons et j’ai eu le bonheur d’y jouer avec des amis de toujours comme Thomas Delhalle, Damien Deltour ou Robert Hougardy. Et jouer avec ses meilleurs amis n’a pas de prix. Je voudrais aussi avoir une pensée pour Jean-Christophe Piccart, notre ancien coach, qui a participé au développement du club et qu’il a été très difficile de voir partir. Plus qu’un coach, c’était devenu un ami. Ça, c’est la beauté du football, il permet de faire de belles rencontres. Et ces rencontres vont sans doute me manquer davantage que le jeu."