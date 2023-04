Football - P2A: Nicolas Presti, une muraille presque infranchissable

Lorsqu’on évoque la fin de saison, Nicolas Presti ne cache pas ses ambitions. "I l reste deux matchs, on vise le six sur six. On veut s’assurer une belle petite place dans le top du classement. La troisième place serait bien, mais la deuxième place serait idéale. On veut faire le tour final chez nous et terminer en beauté" explique le principal intéressé.

Les hommes de Christophe De Smedt ont une fin de saison coriace. Ils accueilleront Braives, avant de se déplacer à Huy B. Des performances de taille vont être obligatoires en vue de conserver leur troisième place au classement, où d’aller accrocher la deuxième, comme le veut Nicolas Presti.