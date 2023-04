Football - P2A: Le pied gauche du Ferrusien Logan Wilkin a fait mouche

Le joueur de 28 ans a permis de ramener un point important à son équipe en vue du tour final. "C’est un bon point, mais on aurait aimé gagner. On était sur une bonne dynamique depuis Flémalle. Mais bon, un match nul, on le prend quand même, confie Logan Wilkin. On était mou en première mi-temps, un peu comme Momalle. Mais en deuxième mi-temps, on a su prendre le dessus, même physiquement. Le gardien fait des beaux arrêts, mais depuis le début de saison, on a du mal à finir les actions. "

Mais pour Logan Wilkin et les siens, l’objectif reste clair. "L’objectif, c’est le tour final et aller au bout, souffle-t-il. Si on y est, c’est pour aller jusqu’à la fin et rien d’autre. Il faut qu’on aille gagner à Jehay et bien finir, ici, contre La Clavinoise. Normalement, on sera au tour final." Une déclaration pleine d’ambition, qui montre bien les intentions des hommes de Philippe Caserini pour cette fin de saison.