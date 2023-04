Football - P2A: Le long chemin de croix va prendre fin pour La Clavinoise

Une conséquence sans doute de l’intronisation de nombreux jeunes dans l’effectif de Christophe Grilo. Autant de jeunes pousses qui ont tout intérêt à se montrer sous leur meilleur jour en vue de la saison prochaine. "C’est ça, on a envie de montrer que la jeunesse est là, qu’elle peut aider le club et qu’elle a le niveau pour jouer avec les plus grands. Comme on sait qu’on va descendre, on joue sans pression, sans stress et on se prépare pour l’année prochaine ", insiste Romain Dodet.