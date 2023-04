Football - P2A: Bruno Wiyalika, un premier but qui tombe à pic pour Ouffet

" Le premier qui marquait gagnait le match. " Comment mieux résumer cette rencontre entre Ouffet-Warzée et La Clavinoise qu’avec cette phrase de Bruno Wiyalika ? Le… double buteur de ce dimanche, qui a vu sa première rose annulée pour un hors-jeu inexistant, a ensuite permis à ses couleurs de s’imposer peu avant l’heure de jeu en inscrivant son premier but de la saison. " C’est important d’avoir marqué maintenant car on se sauve presque par la même occasion. Même si rien n’est encore fait avec Amay. Personnellement, cela fait du bien après une saison difficile minée par des blessures. Et ce, alors qu’on n’est pas au top offensivement. "