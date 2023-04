Football - P1 : Arnaud Petitpré subit moins la pression

Aligné en faux 9 et très actif durant toute la rencontre face à Malmedy, Arnaud Petitpré semble mieux dans ses souliers en cette fin de saison. "Depuis qu’il a annoncé son départ, il est plus libéré, confie l’un de ses équipiers. Il faut dire qu’il était arrivé ici avec Bertrand Marler et les attentes par rapport à ses prestations étaient fort importantes, notamment de la part des supporters. Ce n’était pas simple à gérer."