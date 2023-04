Football (P1) - Trois premiers buts en P1 pour Tom Louis: "J’attendais ce jour avec impatience"

Pour le jeune attaquant, ces premiers buts dans l’élite provinciale avaient un goût amer. "Quand j’ai marqué mon premier but après deux minutes, je me suis dit ‘enfin’car je n’ai pas eu beaucoup de chance depuis que je joue avec la P1. J’attendais ce jour avec impatience. Et, franchement, si on m’avait dit, avant la saison, que j’inscrirais un triplé avec cette équipe, je n’y aurais jamais cru, c’est fou. Mais c’est en même temps très frustrant car on n’a pas gagné. J’aurais préféré ne marquer qu’un seul but et que notre équipe l’emporte."