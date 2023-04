Football (P1): le Geerois Pierre Vervoort attendait ça depuis décembre 2021!

Victime d’une fracture de la cheville en janvier 2022, Pierre Vervoort revient de loin. "Forcément, j’ai pris quelques kilos. Mais le plus dur est derrière moi", dit-il. Car le joueur de 31 ans a rapidement retrouvé ses marques, avec un doublé et un assist la semaine dernière face à Melen. "Physiquement, ça va même si je ne ressens plus aucune sensation à l’une de mes chevilles. J’ai même l’impression de jouer avec un morceau de bois, c’est assez spécial, rigole l’intéressé avant de revenir sur la défaite contre Elsaute dimanche dernier. On est tout simplement tombé sur plus fort. Il n’y a pas eu photo et Elsaute mérite son titre à 100%."