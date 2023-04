Football (P1): Jérémy Javaux, le pilier défensif de Hannut

Débarqué cette saison à Hannut en provenance de Stockay, Jérémy Javaux apporte toute son expérience de nationale dans l'axe défensif. Et avec Cwynar et Adrovic, c'est incontestablement une arrière-garde de haut niveau. "Je suis vraiment content d'être arrivé dans un club familial qui a des objectifs", assure-t-il. Certainement mais avec autant de joueurs d'expérience dans le groupe, nous aurions aimé voir les Verts lutter pour la première place. "C'est exact, poursuit le solide arrière. Mais en début de saison, chaque élément avait tendance à vouloir se mettre en valeur sans penser à l'équipe. Maintenant, Marco Crotteux tente d'aligner les meilleurs joueurs à leur meilleure place en sachant que nous comptons pas mal de blessés et de suspendus. Cela dit, l'état d'esprit est très bon dans le groupe. D'ailleurs nous n'avons plus perdu depuis le 11 décembre 2022. Je préfère jouer avec une équipe qui affiche moins d'individualités techniques mais plus de cœur à l'ouvrage. J'espère que nous allons continuer sur notre lancée vers la troisième marche du podium. Les jeunes qui sont sur le terrain pour l'instant, nous ont bien aidés. Ils méritent de vivre cette aventure dans le tour final."