Football (P1): Haroun Ki Vieira arrêtera sa carrière en fin de saison

Titulaire une fois de plus avec Fize, Haroun Ki Vieira, le médian, a pris part de manière active à ce point pris face à un adversaire direct. " Et je pense qu’il est logique, ce nul , assure le milieu de 32 ans. On a été dominé en première période, mais on a pris les devants en seconde. On a eu des occasions et on mérite ce point. On y a cru jusqu’au bout. Physiquement, je me sens beaucoup mieux que quand je suis arrivé. Il m’a fallu du temps, mais c’est normal aussi… "