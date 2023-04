Football (D2 ACFF) - Thibaut Rausin (Hamoir): "J’ai confiance en nos dirigeants"

Fort de sa longue expérience, le dernier rempart hamoirien dressait ensuite un prébilan de la saison en cours, qui touche tout doucement à sa fin. "Ce dimanche, c’est le succès de l’expérience sur la jeunesse. Ce 7 sur 9 qu’on vient de réaliser nous fait beaucoup de bien. Il y a trois semaines à peine, si on ne gagnait pas contre Namur, Jette revenait à 3 points et on est mal… Maintena nt, on est sauvé et on doit penser à se faire plaisir lors des dernières rencontres. Finalement, on n’est pas si loin au classement et sans ce terrible 0 sur 18, on serait probablement dans notre moyenne habituelle des dernières saisons. À nous de bien finir pour terminer le plus haut possible."