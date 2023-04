Football (D2 ACFF) - Joël Bacanamwo : "Le maintien de Solières ? Il faudra montrer une autre mentalité"

Bien en jambes face à Stockay la semaine dernière, les Soliérois restent donc toujours dans une position de relégable. "Il fallait impérativement garder la même mentalité que face à Stockay. Malheureusement, on n’y est pas parvenu, commente le médian de Solières. Est-ce que cela m’inquiète ? Oui et non car je sais qu’on est capable de beaucoup mieux. On a toujours notre sort entre les mains. Si on gagne contre Jette et Seraing B on sera sauvé."

Alors qu’il avait annoncé dans un premier temps vouloir rejoindre la prochaine Union Hutoise la saison prochaine, l’ancien joueur de Stockay évoluera à Tongres, en D2 VFV. "Le projet du club est très sympa et le courant est tout de suite bien passé avec le comité", termine l’intéressé.