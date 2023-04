Futsal (Division 3C): Marseille Wanze a dû se remettre dedans

Et c’est peu de le dire. Complètement à côté de leurs pompes en début de rencontre, les locaux vont rapidement être menés au score. "Heureusement, nous arrivons à rapidement revenir dedans sur une action bien construite. Ensuite on parvient à prendre l’avantage pour finalement mener 3-2 à la mi-temps" détaillait le responsable hesbignon. Mais, rebelote. Au retour des vestiaires, la bande à Napen peine à se remettre dans le match et voit son adversaire repasser devant au marquoir. "Ensuite le match se débride totalement. Sans raison particulière, l’animosité monte d’un cran et notre adversaire se retrouve réduit à trois" expliquait Delhalle. Évidemment, les Wanzois n’en demandaient pas tant pour aller décrocher un succès plus serein que prévu. "Cela prouve quand même que nous sommes devenus plus matures dans la gestion du jeu et des événements. En supériorité numérique, nous avons fait circuler plutôt que d’attaquer et s’exposer au contre " ponctuait le Sucrier. Une certaine amélioration qui place les siens à la quatrième place.

MARSEILLE WANZE: Napen, de la Cruz, Fays (2), Sœur, Borsu (2), Baggio (3), Delhalle.