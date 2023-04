Si en coulisses la saison prochaine se prépare, il faut faire face aux aléas actuels. "Il n’y a rien à dire sur le score, répond Éric Velghe. Ce qui me frustre ce sont les mentalités de joueurs qui ne font plus partie de mon groupe. Ça devient usant d’avoir des joueurs."

But: Rolland

Momalle B 6 – G.S. Liège 1

Le pari d’une défense à trois qui a bien fonctionné. "Je tiens à noter notre sur-efficacité, glisse Xavier Lempereur. De plus, notre gardien nous tient dans le match à 2-0. Les signaux sont au vert."

Buts: Zinoun (2), Delcommune, Schoonbroed, Jauret, Bongard.

Limont B 1 – Flémalle B 2

Pourtant buteur en premiers, les Limontois auraient pu repartir avec les trois points. "On repart avec un goût amer, avoue Maxime Bronckart, T2 des locaux. Avec un peu plus de chance, on pouvait faire mieux."

But: Arnone (1-0, 13e)

Hognoul 3 – Oreye B 0

Dans une rencontre en demi-teinte, et sur un terrain que Hognoul connaissait par cœur, les Orétois s’inclinent. "Nous étions deuxièmes au ballon, argumente Fabrice Leurquin. Malheureusement, nous n’avons pas eu ce brin de chance. Il nous manquait ce petit truc pour pouvoir renverser la tendance."