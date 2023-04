Marchin a enchaîné les bons coups en seconde période en inscrivant trois buts. "Leur bloc bas nous a dérangés, avoue Max Paye. Mais une fois la brèche trouvée, ce fut plus simple." À Xhoris on se satisfait de ce résultat. "On a eu des occasions, explique Denis Philippart. Malheureusement, nous sommes à nouveau décimés… Nous sommes victimes d’une malchance ces derniers temps… Mais je suis tout de même content de la prestation de mes joueurs."

Buts: Delizée (3), Bechet.

Ocquier 1 – Hamoir B 2

Dans une rencontre qui s’est jouée en première période, Hamoir décroche le tour final. "Nous sommes dans une spirale positive, sourit Michaël Jourdan. Cela dit, nous ratons encore beaucoup trop devant les cages… Notre efficacité est à revoir…"

Pour Ocquier, la réaction des joueurs est plus importante que le score. "J’ai retrouvé un groupe aujourd’hui, lance André Gaziaux. On a eu une hargne et une envie telle qui auraient pu décrocher la Lune. On s’incline logiquement et on espère garder ce même esprit."

Buts: Laruelle (0-1, 10e), Dubois (1-1, 25e), Bibolotti (1-2, 40e).

Remouchamps 0 – Anthisnes 1

En s’imposant sur le plus petit score possible, Anthisnes assure le minimum syndical pour prendre trois points importants dans la lutte pour le tour final. "Je savais qu’on allait être dominé, avoue Alex Liebens. C’est une victoire au caractère ! Avec de la grinta, comme j’aime !"

But: Pahaut (0-1 30).

Templiers-Nandrin B 5 – Clavier B 0

Après nontantes minutes de logique respectée, les Templiers restent invaincus. "On est cool, assure Julien Lannoy. On a rencontré une belle équipe, mais nous repartons logiquement avec les trois points." Sébastien Collard, ne dira pas le contraire. "Ils auraient pu en mettre plus, raconte l’entraîneur claviérois. O n a tout donné pour créer la surprise."

Buts: Beaumont (3), Sauvage (2)

Fraiture Sp B 0 – Poulseur 7

La fin de saison est longue rue de Liège. "On compose et puis on voit, résume Pierre Dedry. Nous n’avons rien à dire."

Modave 3 – Fraiture F. C 7

Trois roses qui n’ont pas suffi aux locaux pour intimider les Fraiturois.

Buts: Zacchari, Burinato, Vilet.