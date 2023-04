Football (P4A): Geer B sera champion dimanche

"Normalement, on ne devait pas jouer. Je n’avais que sept joueurs disponibles mais pour l’image du club, je me devais d’être présent", explique Jonathan Huens. Geer B n’a jamais baissé de rythme et aurait d’ailleurs pu, sans un grand Heysecom dans les cages visiteuses, planter une vingtaine de buts. La seule escarmouche de Wasseiges B est tombée dans le dernier quart d’heure, sur un coup franc distillé par Haumont.

Leader autoritaire depuis plusieurs semaines, Geer B sera champion dimanche prochain sur le terrain de Strée B. Il ne manque en effet qu’un petit point aux hommes d’Arnaud Danon pour retrouver la P3. Un titre ô combien mérité au vu de leur régularité.

Carte jaune : Huens.

Buts : Rasidovski (1-0, 2e), Mulowa (2-0, 4e et 3-0, 15e), Rasidovski (4-0, 35e), Matte (5-0, 44e), Rasidovski (6-0, 48e), Dubuisson (7-0, 55e), Huens (8-0, csc 68e), Pirson (9-0, 70e), Mulowa (10-0, 74e et 11-0, 75e), Matte (12-0, 77e et 13-0, 78e), Larock (14-0, 80e), Rihon (15-0, 82e et 16-0, 87e), Mulowa (17-0, 90e).

GEER B : Louis, Vanderstraeten, Pirson, Matte, Larock, Mulowa, Dubuisson, Morren, Litran (26e El Fassi), Rasidovski, Marcuccio (60e Rihon).

WASSEIGES B : Guillaume, Kabergs, R. Heysecom, Rochard, Abras, Brassinne, Haumont, N. Heysecom, Huens, Maquet, Ersnt.