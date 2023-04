Football - P3A: Couthuin se qualifie pour le tour final alors qu'Oreye lui dit sans doute adieu

Car si la météo, ainsi que les conditions de jeu, n’ont pas permis aux vingt-deux acteurs de combiner correctement, Oreye pourra sans doute avoir des regrets en première période. Car hormis le face-à-face loupé par Colon face à Boeur après cinq petites minutes de jeu, il n’y en a finalement eu que pour les hommes de Sébastien Lapierre durant pratiquement 60 minutes. Entre une frappe de Thiéry miraculeusement sauvée par Laloux, une frappe de Ludovic Smit juste à côté des cages et une intervention d’extrême justesse de Pire sur un dribble de Julin, les Verts ont eu les occasions pour lancer la partie.

Et finalement, si la chance est intervenue du côté des Canaris, tout le mérite de cette victoire en revient aussi aux changements précoces de Stéphane De Munck avec les entrées de Von Buxhoeveden et Gevers, qui ont mis le feu aux poudres. Tactiquement remanié, Couthuin évolue beaucoup plus haut quand le premier cité ci-dessus récupère le ballon à l’entrée du rectangle. Et si Boeur tente de sortir le cuir, il dévie finalement dans les pieds de Jans qui n’a plus qu’à le pousser au fond des filets. Dès lors, le château de cartes orétois s’effondre et avec la fatigue qui s’installe, les locaux vont considérablement prendre le jeu à leur compte. Et si Colon loupe dans un premier temps l’occasion de tuer tout suspens, il ne va pas se rater sur un centre de Gevers et une reprise dans le petit filet opposé.

Couthuin n’a certainement pas été beau ce dimanche, mais bien efficace dans les moments importants et c’est bien ça qu’on lui reprochait dans le passé. Désormais, il reste deux rencontres aux Canaris pour préparer correctement le tour final, que ne disputera sans doute pas Oreye. Et ça, c’est plutôt une grosse surprise au vu des ambitions du club.

Arbitre : Jean-Philippe Paul.

Carte jaune: L.Smit.

Buts : Jans (1-0, 60e), Colon (2-0, 86e).

COUTHUIN : Laloux, Leroux (89e Herbillon), Forêt, Colon (90e Delannoy), Grooters, Jans, Mattart, Delgombe (58e Von Buxhoeveden), Pire, Izzi, Ciatto (58e Gevers).

OREYE : Boeur, Salami, Julin, Kizedioko, Gaillard, T.Lenoir, Thiéry (84e S.Lenoir), De Keersmaecker, L.Smit, Barry (79e C.Smit), Hintzen.