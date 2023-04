Football - P2A: Ouffet pousse un grand ouf de soulagement

Et si l’on parle bien encore d’équipes évoluant en P2A, pour deux semaines encore en ce qui concerne les Clavinois, le niveau était, lui, plus proche de l’échelon inférieur, avec tout le respect que nous avons pour celui-ci. Contrôles ratés, passes imprécises, gestes techniques manqués, toute la panoplie du non-football a été servie ce dimanche après-midi. Bien dommage pour les spectateurs qui s’étaient déplacés pour assister à ce derby.

À ce petit jeu, ce sont les Orange qui se montrent les plus à leur aise, eux qui ont la pression du résultat, ce qui n’est plus le cas de leurs adversaires déjà condamnés. Et après un goal injustement annulé pour un hors-jeu inexistant (NDLR: l’arbitre fera d’ailleurs son mea culpa après la rencontre), Wiyalika va faire trembler une deuxième fois les filets peu avant l’heure de jeu. Bien servi par Demarteau… qui était hors-jeu, ironie de l’histoire, au départ de la phase, l’avant a ainsi planté son premier but de la saison au meilleur des moments pour ses couleurs.

Dans le dernier quart d’heure, les Bordeaux tentent bien d’égaliser, pour leur honneur, mais trouvent, à plusieurs reprises, un Lardau impérial sur leur chemin. C’est donc finalement sur ce score de 1-0 que cette triste rencontre se termine. Suffisant néanmoins pour combler les supporters locaux qui voient leurs protégés grappiller une place et prendre quatre unités d’avance sur la place de descendant d’Amay. Mais en cas de maintien, il faudra montrer bien plus la saison prochaine…

Arbitre: Kevin Speeckaert.

Cartes jaunes: Desmaré, Delhaise, Bomersomme, Wagrmans, Dalla Costa, Calberg, Manzambi.

Carte rouge: Manzambi (90e +4, deuxième jaune).

But: Wiyalika (1-0, 57e)

OUFFET-WARZEE: Lardau, Collette (82e Bentein), Dalla Costa, Sarowski, Demarteau, Troussart, Bomersomme, Marchal, Merlina (70e Desmare), Humblet (90e +1 Ume), Wiyalika.

LA CLAVINOISE: Gielen, Calberg, Marquet (90e +1 Huet), Delhaise, Manzambi, Wagemans, Delmelle (90e Gérard), Mpembele, Willem (66e Brisbois), Gerday, Dodet (80e Krings).