Football - P2A: Ferrières laisse filer deux points importants

Après la demi-heure de jeu, Momalle obtient un beau coup franc. Dylan Knuts le botte sur la tête d’un joueur de Ferrières, qui passe tout près d’inscrire un but contre son camp. Il faudra attendre la fin de la première mi-temps pour voir l’ouverture du score. Momalle obtient un corner du côté gauche du terrain. Ce dernier atterrit sur la tête de Ribeaucourt, situé au deuxième piquet, qui la remet dans le petit rectangle et trouve son coéquipier, William Streel, qui envoie un coup de tête rageur pour propulser le cuir au fond des filets. Les Momallois mènent 1-0 à la pause.

Au retour des vestiaires, Ferrières affiche un tout autre visage. Beaucoup plus présents dans les duels et surtout devant le goal adverse, les hommes de Philippe Caserini veulent recoller au score. Avec un Iliess Bruylandts bien en jambes, les Ferrusiens amènent le danger de partout. William Rasquin, monté au jeu à la mi-temps, envoie un beau centre à ras de sol au point de penalty pour Sofiane Ben-Saida, qui voit sa frappe s’envoler au-dessus de la cage de Nicolas Presti, et rate l’occasion de ramener les deux équipes à égalité.

Seulement quelques minutes plus tard, Ferrières obtient un coup franc sur le côté droit du terrain à hauteur du grand rectangle. C’est Logan Wilkin qui se charge de le botter. Le gaucher le tire directement, et envoie une superbe frappe en pleine lucarne gauche. Nicolas Presti ne peut strictement rien faire. Les deux équipes reviennent à égalité.

À 20 minutes du terme, Iliess Bruylandts envoie une belle frappe enroulée, mais Nicolas Presti se déploie superbement pour dévier la trajectoire du ballon. Juste après, c’est Rasquin qui envoie une reprise de volée à la retombée d’un corner au deuxième piquet, mais le gardien Momallois réalise à nouveau une superbe parade. Rasquin, une seconde fois, tente un beau tir, mais à nouveau stoppé par le portier des Jaune et Noir.

Momalle aura une dernière occasion pour prendre l’avantage sur une contre-attaque, mais le gardien local effectue une belle sortie dans les pieds de l’attaquant. Les 22 acteurs se quittent sur un score nul. Un petit point qui n’arrange par les Ferrusiens en vue du tour final.

Arbitres : Bila Kizedioko assisté de Bruno Mascherin et Felix Musabimana Kagaju.

Cartes rouges : 80e, Philippe Caserini

Buts: Streel (0-1, 39e), Wilkin (1-1, 70e)

FERRIERES : Tedika, Saccio, Rafiki, Pirnay (78e, Delvenne), Bourard, Ben-Saida, Wilkin, Ferron (46e, Rasquin), Bruylandts, Jurdan, Soumahoro

MOMALLE: Presti, Streel, Pohl, Rovny (55e, Mofoza), Ribeaucourt, Knuts, Babitz, Nawezi, Vanstechelman (62e, Sanna), Hotton, Mathelot