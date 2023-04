Football (P2A): Burdinne gagne et assure son maintien, Amay est presque condamné

Amay a bénéficié d’un gros temps fort entre la 70e et la 85e, il ne s’est jamais montré dangereux. À l’inverse de Burdinne qui, par Mathieu puis Devalet, a loupé deux grosses balles de break dans les dernières minutes. "On ne peut pas dire qu’on a vu le meilleur Burdinne cette après-midi car l’enjeu était important et le stress présent", analysait le T2 Cédric Lernons. "Ce fut dans l’ensemble une rencontre équilibrée et nous avons eu la chance de pouvoir prendre l’avance sur penalty. Nous avons su préserver cet avantage parce que nous avons continué à faire bloc. Ce n’est donc pas la plus belle victoire dans la manière mais certainement la plus importante."

En face, le T2 Loïc Puits constatait amèrement: "Burdinne a formé un groupe, un bloc compact, à l’inverse de nous où la moitié des joueurs ne semble pas concernée par notre situation. Nous avons bien essayé de pousser en deuxième période mais c’était trop stérile. Il reste 180 minutes à prester et nous allons tout faire pour aller chercher la victoire à Waremme mais la P3 se rapproche, on ne va pas se voiler la face."

Arbitre : M. Laforge.

Cartes jaunes: Diakité, Descamps, Baillet, Thirion, Mathieu.

Carte rouge: Koussantas (92e 2CJ).

But : Baillet (0-1 pen. 37e).

AMAY : Lallemand, Trubia, Buana (72e Dupuis), Barankiewicz, Essafi, Diakité (58e Santoro), Dufer (58e Da Fonseca), Mertens (72e Boutachdat), Sylejmani, Murgia, Koussantas.

BURDINNE : Descamps, Bronckart A., Devalet, Van Reymenant, Genotte (93e Kone), Hougardy, Delhalle, Cornelis, Fillieux, Bronckart D. (66e Mathieu), Baillet (84e Thirion).