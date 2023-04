Football (P1): Wanze/Bas-Oha prend un point alors qu’il menait… 1-6. Oups !

Après les oranges, il n’y en a plus que pour les troupes de Patrick Kriescher. Après l’arrêt de Pelzer sur la tête de Mottet, Benlahbib frappe plein axe et réduit le score à 3-6. Cinq minutes plus tard, Krafft convertit le penalty du 4-6, on sent clairement que le vent a tourné, surtout que des supporters des Pandas ont changé de stade entre-temps et poussent l’autre club de la ville. À la 67e, c’est 5-6 via le remuant Krafft. L’égalisation tombe à la 81e, Krafft se fait accrocher hors du rectangle par Tombal, qui voit rouge direct. Sur le coup-franc qui s’en suit, B. Laschet frappe fort et Bisconti passé au but n’a pas la main assez ferme que pour sortir le cuir (6-6). Dans les dernières minutes, Beaujean sort encore un ballon de Benlahbib sur la ligne, Meyer place une tête sur le poteau et Bisconti d’une manchette empêche le 7-6 au bout du suspense. Un match de folie, stressant pour le coach germanophone Patrick Kriescher. "Je suis fatigué après ce match fou. On passe de 1-6 à 6-6, les mots clairs énoncés à la mi-temps ont aidé", dixit le T1 local. "Je ne suis pas surpris que mes gars aient réagi mais pas d’une façon pareille. On était trop loin des joueurs avant la pause, cela passait beaucoup par l’axe. On avait beaucoup réfléchi à la mise en place de l’équipe durant la semaine, mettre Cédric Laschet devant a servi. Même si ce n’est qu’à 4-6 que l’on a commencé à y croire."

Arbitre: M. Vitiello.

Carton rouge: Tombal (directe, 79e).

Cartons jaunes: Benlahbib, Fumagalli ; Beaujean, Pessotto.

Buts: Louis (0-1, 3e), Bisconti (0-2, 11e), C. Laschet (1-2, 19e), Rasquin (1-3, 22e), Louis (1-4, 28e et 1-5, 35e), Gilson (1-6, 37e), Meyer (2-6, 45e), Benlahbib (3-6, 56e), Krafft sur pen. (4-6, 61e), Krafft (5-6, 67e), B. Laschet (6-6, 81e).

EUPEN: Pelzer, Ordonez, Vanaschen, Mennicken (46e Fumagalli (72e Pohlen)), Neumann (46e Benlahbib), Tonkovic (46e Schins), B. Laschet, Collé, C. Laschet, Meyer, Krafft.

WANZE/BAS-OHA: Tombal, Beaujean, Pessotto, Mottet, Honay, Adam (46e Goosse), Rasquin, Gilson, Denorme (78e Moulin), Bisconti, Louis (46e Chabot).