Football (P1): mené au score, Fize arrache le nul et espère encore pour le tour final

Les visités s’offrent une occasion en or d’ouvrir la marque, mais la frappe de Thomas Thelen touche le poteau (23). "On s’en tire bien en première mi-temps. Ils ont eu plus de possibilités que nous", avoue le mentor fizois Jean-Guy Eyckmans. La seconde période est plus équilibrée. Fize se montre un peu plus, même s’il ne se crée pas d’occasion franche. Les hommes du Circuit ne sont pas plus inspirés. A un quart d’heure du terme, le milieu offensif des Rouge et Blanc Jordy Dardenne réceptionne un centre de Thelen, mais Kevin Firquet repousse… dans les pieds du même Dardenne qui ne se fait pas prier pour ouvrir la marque d’une belle frappe qui rentre dans le but via la transversale (1-0). Sur la remise en jeu, Tom Wangerman a l’égalisation au bout du soulier, mais sa tentative est bloquée par Crespin. Jordy Dardenne voit son coup franc bien détourné par Kevin Firquet (79). Les Fizois jettent toutes leurs forces dans la bataille et passent en 4-2-4. Après plusieurs tentatives sur des longs ballons, un de ceux-ci est mal renvoyé par la défense visitée et termine dans les pieds d’Arnaud Gaillard qui crucifie Julien Crespin d’un tir croisé (1-1) pendant les arrêts de jeu.

"En seconde armure, nous avons eu plus de situations. J’ai changé mon système en 4-2-4 et cela a payé. Pour moi, l’égalisation est méritée. Je peux comprendre que c’est frustrant pour eux, mais le partage est pour moi logique. Le point positif, c’est qu’on est sauvé. Je termine la saison avec des gars qui en veulent et qui se battent. On peut encore jouer le tour final, mais il faut remporter les deux derniers matchs contre Faimes, un derby. Ensuite, on ira à Hombourg qui est sauvé aussi. Ce ne sera pas simple", analyse le T1 de Fize Jean-Guy Eyckmans.

Arbitre: M. Dridelli.

Cartes jaunes: Lambrechts, Calisgan, Restiglian ; Gillard, Demaerschalk.

Buts: Dardenne (1-0, 75e), Gillard (1-1, 90+2).

STER-FRANCORCHAMPS: Crespin, Boreio, Restiglian, Lambrechts, Hermant, Thelen, Delhez (65e Raskin), Gilis, Crisigiovanni (65e Scheffer), Dardenne (88e Domken), Calisgan (79e Ndofunso).

FIZE: Firquet, Nzembo, Gillard, Demaerschalk, Reuter, Ki Viera, Vandervost (81e Mignon), Eyckmans, Licour, Da Silva (69e Wynants).