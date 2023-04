Football - P1: Il n’a pas manqué grand-chose à Faimes

eux qui se montrent les plus entreprenants en début de rencontre. Tamoh passe à Petitpré qui talonne pour Massart. Ce dernier ne parvient pas à tromper Hagemann, attentif. Ce n’est que partie remise puisque Tamoh centre cette fois dans l’axe. Petitpré passe à côté du cuir, mais Mailleux est là pour pousser au fond (1-0).

La joie est de courte durée pour les hommes de Luc Ernes dont la défense manque un peu d’attention. Vicqueray se retrouve seul face à Houart qui détourne magnifiquement. Peu après, le même Vicqueray profite à nouveau d’un moment de distraction de la défense locale qui tarde à se replacer. Cette fois, il ne manque pas l’opportunité de tromper Houart (1-1). Malgré deux essais de Venner, le score reste logiquement inchangé jusqu’à la pause.

À la reprise, Faimes tarde à se remettre dans le bain, tandis que les Malmédiens en profitent directement en obtenant un penalty pour une faute de main de Renson. Nijhof se charge de la conversion en prenant Houart à contre-pied (1-2).

Même action dans l’autre camp quelques minutes plus tard avec une nouvelle faute de main sanctionnée par Monsieur Mouton qui n’hésite pas un seul instant. De quoi permettre à Venner d’égaliser en prenant, lui aussi, Hagemann à contre-pied (2-2).

Malheureusement pour Faimes, la volonté ne suffit pas. Ainsi, à vingt minutes du terme, Vicqueray se retrouve esseulé dans l’axe pour envoyer le beau centre de Jacob au fond des filets. Malmedy reprend l’avantage et ne sera plus rejoint. Malgré quelques essais, notamment une latte de Simon et un piquet de Robin Vinchent, les locaux n’auront, comme souvent, pas ce petit brin de chance leur permettant d’égaliser.

Les Faimois s’inclinent donc face à des Malmédiens que l’on a connus bien plus tranchants. Le nul n’aurait pas été illogique. Quoi qu’il en soit, Malmundaria conserve sa place sur la troisième marche du podium et est à présent assuré de prendre part au tour final. Les locaux, quant à eux, courent toujours après une victoire à offrir à leur coach, Luc Ernes, et cela même s’ils n’ont plus de réel objectif de classement.

Arbitre : François Mouton

Cartes jaunes: Genette, Vinchent R., Simon ; Custinne, Nijhof

Buts : Mailleux (1-0, 9e), Vicqueray (1-1, 15e), Nijhof sur pen (1-2, 47e), Venner sur pen (2-2, 54e), Vicqueray (2-3, 72e)

FAIMES : Houart, Genette, Mostade, Massart (73e Vinchent G.), Renson M., Mailleux, Simon, Venner, Tamoh (55e Vinchent R.), Petitpré, Grommen (79e Louis)

MALMEDY : Hagemann, Jacob R., Cassoth, Dupont, Simon, Denis, Bucak (72e Kopp), Custinne (57e Krings), Nijhof (87e Oury), Vicqueray (89e Geelen), Jacob Q.