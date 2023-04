Football - P1: Hannut se fait très peur face à Melen

Rapidement, les Mauve et Blanc ruaient dans les brancards. Ils tentaient d’exercer un pressing constant pour éviter la progression des locaux. Mottoulle, en position, ne pouvait éviter la vigilance de Racz. Une escarmouche locale permettait à Cossalter de trouver Missé Missé au petit rectangle. Sa reprise de la tête filait au-dessus du but. Progressivement, les visités se projetaient vers le but adverse. Leloux dérangeait la quiétude de Piron. Et dans la dernière ligne droite vers la mi-temps, Missé Missé servait un caviar à Geuns qui concluait dans les filets latéraux (1-0).

À la reprise, le cuir voyageait d’un camp à l’autre sans réelle maitrise. Henke le stabilisait sur coup franc pour alerter Racz au bon endroit. Sur le contre, Cossalter obtenait un corner qu’il distillait de la gauche sur le front de Drèze (2-0). Mieux encore, Missé Missé, sur la droite, glissait le cuir à Cossalter. Sa talonnade gagnante valait le déplacement (3-0).

Bien assis sur du velours, les Hesbignons desserraient leur garde défensive. Tout profit pour Memeti qui surprenait Racz (3-1). Se rappelant au bon souvenir du week-end passé face à Geer, les sociétaires du plateau de Herve remettaient l’ouvrage sur le métier. Memeti s’infiltrait sur la gauche. Proix le stoppait fautivement dans le rectangle. Keita se chargeait fructueusement de la sentence (3-2).

Heureusement, sur un lob de génie, Cossalter stoppait rapidement la montée d’adrénaline des Mélinois (4-2). Un grand pas vers le tour final pour les Verts.

Arbitre: Frédéric Habets.

Cartes jaunes: Javaux, Drèze ; Yumusak, Nsimbalusinga, Mascolo.

Buts: Geuns (1-0, 38e), Drèze (2-0, 61e), Cossalter (3-0, 67e), Memeti (3-1, 78e), Keita (3-2, 79e sur pénalty), Cossalter (4-2, 85e).

HANNUT: Racz, Proix, Javaux, Geuns, Pere (89e Berrafato), Cossalter, Leloux (66e Njoya), Adrovic, Cwynar, Drèze, Missé Missé (88e Froidmont).

MELEN: Gohan Piron, Dumoulin, Leroy, Keita, Henke, El Boussetaoui, Rodriguez (33e Nsimbalusinga), Memeti, Mottoulle, Mascolo, Yumusak.