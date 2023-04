Football (P1): face à un Elsaute qui avait son costume de gala, Geer a craqué

Et la fête pouvait commencer. Cette saison devait être celle de la confirmation pour Elsaute, deuxième du dernier championnat. Contrat plus que rempli pour les Elsautois qui coiffent les lauriers en P1 liégeoise. 11 ans après l’avoir quittée, Elsaute retrouve donc la Nationale par la grande porte.

"C’est le titre de tout un club, s’enthousiasmait Boris Dome, le T1 elsautois. Elsaute est un club un peu à part, qui était redescendu en P2. Quand j’ai accepté ce projet, certains ont dit que j’étais fou (NDLR: Boris Dome termine sa 5e saison au Stade Léon Crosset). On voit aujourd’hui qu’en s’appuyant sur nos jeunes et en les encadrant d’éléments expérimentés, cela fonctionne. La fête promet d’être belle." D’autant plus que la majorité des Elsautois devaient se "rattraper", eux qui avaient déjà été sacrés champions en P2C en 2020, alors que la crise du Covid battait son plein… Elsaute a donc converti sa première balle de match et pourra terminer le championnat sans stress, tout en prenant congé de certains cadres comme Mike Corman, Nicolas Tossings ou Jonathan Roggemans.

"Il y a beaucoup d’émotions aujourd’hui, poursuivait le T1 elsautois. Je suis parfois dur avec mes joueurs, mais ils méritent tellement ce titre. C’est un bon groupe. Quand j’ai signé voici 5 ans, le"deal"qu’on avait, c’était de jouer pour monter en nationale dans les… 5 ans. Entre jouer pour monter et remporter le titre, il y a un pas. On l’a fait avec une jeunesse exceptionnelle, formée au club." À cela, il convient évidemment d’ajouter des tauliers au rendez-vous ainsi que le meilleur joueur de P1, Brandon Deville, qui a encore démontré toutes ses qualités et son implication ce dimanche face à Geer.

"Je retiens deux moments clé dans cette saison, concluait le T1 elsautois, qui avait aussi une grosse pensée pour son grand-père au moment de fêter son troisième titre en tant que coach. Notre passage d’un 4 à un 3 arrière après notre match nul face à Malmedy (1-1 le 16 octobre) et notre défaite à Ougrée (2-1 le 12 février) après un off-day total." Un off-day dont les Elsautois se sont visiblement bien remis…

Arbitre: M. Picard

Buts: B. Deville (1-0, 4e), B. Deville (2-0 sur pen., 29e), B. Deville (3-0, 32e), Corman (4-0, 41e), Docquier (4-1, 90e)

ELSAUTE: François, Dirix, Williot, Counet, D’Affnay, B. Deville (75e Ameur), Dohogne, Campo, G. Deville (68e Tossings), Diané (61e Roggemans), Corman (75e Maréchal).

GEER: Aerts, Philippe, Vandebosch (37e Docquier), Grosdent, Fadda, Henquet, Delvaux (74e Bekaert), Vigil Bajo, Messina, Cokgezen (74e Coulon), Vervoort (67e Warnotte). s