Football (Ligue A): défait à Achel, Waremme a fini sa saison

Pas de regret à avoir donc mais la défaite à Achel fait mal. Tout commence pourtant bien lors du premier set. "On est concentré et appliqué et on prend le dessus à 18-19, explique le T1 de Waremme. On voulait vraiment gagner…"

Achel aussi. La motivation est d’ailleurs un poil supérieure. "Avec, à 24-24, une décision étrange de l’arbitre aussi, assure Fred Servotte. C’est le point décisif, tout le monde voit la balle qui sort mais le corps arbitral valide le point et donne le set à notre adversaire. C’est un des tournants de la rencontre. " Le 3e set tourne clairement à l’avantage d’Achel. C’est serré jusqu’à 14-14. "Puis, Achel accélère et plante quatre points coup sur coup, poursuit encore Servotte. On s’est relancé par la suite… "

Avec un quatrième set de feu pour Waremme qui s’impose mais souffre. "Oui, c’était à couteaux tirés, continue le T1 de Waremme. On a eu une balle de match contre nous mais on a su retourner la situation et gagner ce 4e set."

La tension est à son comble pour pour le 5e set décisif pour le match et la suite de la saison de Waremme. "On commence bien avec ce 8-8 initial, ponctue Fred Servotte. Puis, on craque d’une pièce pour perdre ce 5e set. La pression mise par l’adversaire nous a été fatale. Dommage. Oui, je suis déçu. Mais je suis fier de mes gars et du travail accompli. On a bien bossé…"

Sets: 22-25 (0-1), 25-22 (1-1), 25-18 (2-1), 24-26 (2-2), 15-10 (3-2).

ACHEL: Staples, Verweij, Van Dyck, Van Leemputten, Medenis, Smit, Fransen, Gortzak, Duwaerts, Claes, Van Den Boorden.

WAREMME: Van Looveren, Fafchamps, Cocchini, Perin, Laenen, Lallemand, Van Loon, Schroeven, Madsen, Vandooren, Cosemans, Verstraete, Abinet.