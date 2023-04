Football (D3 ACFF): le réalisme adverse a tué le RFC Huy

Le ton est lancé et au fur et à mesure de l’avancée de la mi-temps, Huy semble monter en puissance. Durant les 20 dernières minutes, les locaux ont une meilleure possession du ballon. La plus grosse occasion hutoise se passe à la 40e minute quand Papalino rate son tir face à un goal quasiment vide.

À la rentrée des vestiaires, le même scénario semble se passer: La Calamine domine les premières minutes. À plusieurs reprises, Marly sauve les siens et repousse des occasions de l’équipe visiteuse. Alors que tout semble diriger la rencontre vers un match nul, à la 80e minute, William Mauclet pousse le ballon au fond des filets, permettant à la Calamine de prendre les commandes du match.

Groggy par le but, les Hutois tentent bien que mal de se propulser vers l’avant, Manu Papalino changee son dispositif et passe à trois défenseurs pour essayer d’apporter l’apport offensif nécessaire et ainsi égaliser. Mais c’est sans succès. À la 89e minute, La Calamine fait preuve de réalisme avec un but inscrit par Lufuankenda. Lesquel plante le deuxième but de la rencontre. Dans les dernières secondes du match, Obaker réduit le score, sans conséquence sur l’issue du match. Score final: 1-2 pour La Calamine qui aura démontré ses atouts offensifs.

Arbitre : Bilal El Aayachi Agarbi assisté de M. Keljmendi et Van Herreweghe.

Cartes jaunes: Bennane, Legenvre, Lufuankenda, Muaremi

Buts : Mauclet (0-1, 80e), Lufuankenda (0-2, 89e), Obaker (1-2, 93e)

RFC HUY: Marly, Franco (83e Picchietti), Kabombo, Muaremi, Frantim, Papalino, Morana, De Castris (90e Nzoigba), L. Loyaerts (83e Obaker), Eeke, Boussard (76e A. Loyaerts)

LA CALAMINE: Joiris, Roex, Krhlanko, Aritz, Bennane (63e Lufuankenda), Legenvre (76e Meessen), Belle, Hungs, Volont, Cornet, Hubert (63e Mauclet)