Football - D2 ACFF: La maturité de Hamoir a fait la différence face à Seraing B

Pourtant, l’affaire aurait pu sembler mal embarquée puisque les joueurs de Miceli ont rapidement été menés au score. En effet, alors qu’il n’avait pas encore eu l’opportunité de toucher le moindre ballon, Rausin a dû aller rechercher le premier au fond de ses filets ! Un ballon dévié puis loupé par Tietcheu et voilà Silini qui se retrouve seul devant la cage et conclut. Mais le dernier rempart hamoirien allait s’avérer déterminant ensuite en empêchant Serwy, isolé devant lui, de doubler la mise car, si tel n’avait pas été le cas, nul doute que la rencontre aurait pu prendre une tout autre tournure.

Après un petit quart d’heure, les Rats entraient enfin dans la rencontre. Damblon obtenait une première occasion qu’il galvaudait en expédiant le ballon hors du cadre mais, quelques minutes plus tard, l’avant-centre se rachetait en partant seul vers le but et en trompant Gonay.

Dès avant le repos, coup sur coup, Hamoir obtenait même l’opportunité de prendre l’avance mais un beau heading de Ceylan était repoussé par un défenseur devant sa ligne puis la reprise de Doneux venait frapper la transversale.

Peu de temps après la reprise, Damblon, bien servi par Doneux, y allait de son doublé puis l’expérience et la maturité allaient permettre aux Rats de gérer tranquillement la suite et la fin de la rencontre.

Si c’est Seraing qui dominait territorialement, les rares occasions allaient plutôt être hamoiriennes notamment une toute belle pour Crespo mais le score n’allait plus évoluer et Hamoir pouvait savourer ce précieux succès.

Arbitre : Éric Mathieu Vahé

Cartes jaunes: Doneux, Dianda, Di Crescenzo

Buts : Silini (1-0, 3e), Damblon (1-1, 28e puis 1-2, 56e)

SERAING B: Gonay, Lukebadio, Ipupa, Renier, Bonsu (65e Antonio), Di Crescenzo, Perrey, Boukteb, Serwy, Silini, D’Asaro.

HAMOIR : Rausin, Lahaque, Tietcheu, Biersard (61e Masset), Ceylan, Dianda, Macé, Doneux, Cusumano (46e Crespo), Damblon (80e Sablone), Yilmaz (66e Guilmi).