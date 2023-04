Football - D2 ACFF: Et au final, Warnant l’emporte encore

Dès l’entame de jeu, Warnant met la pression offensive sur Ganshoren, son gardien devant repousser à quelques reprises de bons ballons. Malgré une forte pression, Ganshoren tente tout de même de se faufiler dans le camp adverse, tâche qui se révèle ardue tant Warnant ne laisse aucun espace entre ses lignes.

La toute première grosse occasion se passe à la 14e minute sur un centre venant du flanc droit que Fransolet envoie à côté, ayant trop ouvert son pied droit. La première partie de la mi-temps est relativement équilibrée, Ganshoren ayant aussi une possession de balle mais Warnant domine de par son nombre d’incursions offensives et d’occasions au but. Coup sur coup, Warnant manque de prendre les commandes du match par une tête de Dejoie sur corner et ensuite par Scevenels à la 42e qui, dans la précipitation, ne parvient pas à ajuster son tir alors que le gardien adverse essaie de revenir à temps dans sa cage.

Dans les premières secondes de la deuxième mi-temps, Zeroual manque d’ouvrir le score par une frappe tendue des trente mètres que Bizimana parvient à repousser en s’étendant. Deux minutes plus tard, c’est au tour de Warnant de se procurer à nouveau une balle de goal. Le ton est donné pour cette deuxième armure.

Il faut attendre la 72e minute pour que Warnant soit libéré en ouvrant le score par Fransolet, permettant à son équipe de jouer plus libéré. En face, Ganshoren va effectuer tous ses changements pour essayer de trouver la faille, sans succès malgré une pugnacité sans faille jusqu’au bout de la rencontre. Score final: 0-1 pour Warnant qui se rapproche petit à petit du titre de champion et peut tout doucement le sentir du bout des pieds.

Arbitre : Loic Theunis assisté de MM. El Galai et Munana Mabruki

Cartes jaunes: Cavillot, Debefve

But : Fransolet (0-1, 72e)

GANSHOREN : Suederick, Camara, Nendaka, Laroussi, Van Landschoot, Devillé, Famo (81e Tchoutang), Zeroual, Serme (76e Dassy), El Ghraichi (64e Millet), School

WARNANT : Bizimana, Piette, Dejoie, Timmermans, Mavuba, Cavillot, Biscotti (82e Ganiji), Miezal, Fransolet, Scevenels (74e Aharrh), Mabanza.