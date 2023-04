Waremme-Rebecq: 0-2

Après 20 minutes de jeu, Waremme voyait Rebecq s’imposer plus dans la partie. Lufimbu trouvait l’ouverture 0 1 29e. A la reprise, rapidement Delsanne doublait la mise 0 2 52e. Les Rouges n’avaient eu que leur courage à opposer.

Tubize-Verlaine: 3-0

Verlaine n’a tenu qu’une mi-temps face à Tubize avant de craquer.

Dison-Solières: 4-1

Nouvelle défaite de Solières. Menés 1-0 après 11 minutes, les Hutois ont trouvé les ressources pour égaliser avant de voir les locaux s’envoler en seconde période.

Buts: Akdim (1-0, 11e ; 4-1, 75e), Lokando (1-1, 27e), Teruel (2-1, 51e), Leers (3-1, 62e)

Ganshoren-Warnant: 0-1

En première mi-temps, Warnant gaspille deux ballons de buts et ne manque que de réalisme devant le goal. En deuxième mi-temps, Warnant trouve enfin la faille pour s’imposer.

Buts: Fransolet (0-1, 72e)

Seraing B-Hamoir: 1-2

Hamoir débute très mal la rencontre et se retrouve rapidement mené au score. Les Rats ne réagissent pas immédiatement mais, progressivement, ils entrent dans le match et égalisent avant la demi heure par Damblon.

Dès la reprise, le même joueur donne l avance aux siens puis Hamoir préserve le résultat.

Buts: Sidonie 1-0, Damblon 1-1 puis 1-2.

Jette-Stockay: 2-3

Belle victoire de Stockay qui a égalisé après le but d’ouverture de Jette. Mais plein d’occasions et deux piquets, les gars de Dalla Costa ont mérté leur succès.

Buts: (1-0 20), Sternon (1-1 30), Boumediane (1-2 60), Rodriguez (1-3 75), (2-3 85).

Division 3 ACFF

Huy-La Calamine: 1-2

Belle première mi-temps en faveur de Huy qui aurait pu ouvrir le score. En deuxième mi-temps, réalisme de la part de La Calamine qui n’aura pas eu besoin de plusieurs occasions pour marquer.

Buts: Mauclet (0-1, 80e), Lufuankenda (0-2, 92e), Obaker (1-2, 93e)

Provinciale 1

Eupen-Wanze/Bas-Oha: 6-6

Incroyable scénario à Eupen pour Wanze/Bas-Oha. Les Sucriers menaient 1-6 quand les locaux se sont réveillés pour… égaliser. Fou !

Buts: Louis (0-1, 3e), Bisconti (0-2, 11e), C. Laschet (1-2, 19e), Rasquin (1-3, 22e), Louis (1-4, 28e et 1-5, 35e), Gilson (1-6, 37e), Meyer (2-6, 45e), Benlahbib (3-6, 56e), Krafft sur pen. (4-6, 61e), Krafft (5-6, 67e), B. Laschet (6-6, 81e).

Faimes-Malmedy: 2-3

Première mi-temps équilibrée. Faimes ouvre le score via Mailleux, mais Malmedy profite des errances défensives locales pour égaliser. Après la pause, les visiteurs bénéficient d’un penalty pour une faute de main. Idem peu après pour les Verts. Nijhof et Venner se chargent de la conversion. A 20 minutes du terme, Vicqueray est seul face au but suite à un beau centre de Jacob pour rendre l’avance aux siens. Faimes ne parviendra jamais à égaliser.

Buts: Mailleux (1-0, 9e), Vicqueray (1-1, 15e), Nijhof sur pen (1-2, 47e), Venner sur pen (2-2, 54e), Vicqueray (2-3, 72e)

Ster-Fize: 1-1

Au bout de l’effort, FIze a arraché un point avec un but de Gillard à la 92 minute. Le tour final n’est pas fini mais…

But: Dardenne (1-0 75), Gillard (1-1 92).

Hannut-Melen: 3-2

Malmené en début de rencontre, Hannut trouvait l’ouverture par Geuns 1 0 38e. En seconde armure Dreze doublait la mise 2 0 61e. Ensuite Misse Missé mettait les siens à l’aise 3 0 67e. Dans le dernier quart d’heure, Melen réagissait sur des buts de Memeti et de Keita. Cossalter mettait fin au débat 4 2 85e.

Elsaute-Geer: 4-1

Dimanche noir pour Geer écrasé à Elsaute.

Buts: Brandon Deville (1-0 4’), Brandon Deville (2-0 28’), Brandon Deville (3-0 32’), Mike Corman (4-0 41’), Amaury Docquier (4-1 89’).

Provinciale 2A

Amay-Burdinne 0-1

La première période est partagée et pauvre en occasions mais Burdinne parvient à ouvrir le score sur penalty. En deuxième période, particulièrement les vingt dernières minutes, Amay met la pression sur le but adverse et Burdinne galvaude deux occasions quatre étoiles de faire le break. Le score ne change plus. Burdinne est sauvé. Amay pas.

But: Baillet (0-1 pen. 37e).

Ouffet 1 – La Clavinoise 0

Dans un match très ferme et au niveau plus proche de la P3, ce sont les locaux qui ont su concrétiser l’une de leurs seules occasions. Grâce à ce but de Wiyalika à l’heure de jeu, les Ouffetois peuvent souffler dans le bas de tableau grâce à ces trois points.

But: Wiyalika (1-0, 57e)

Ferrières-Momalle: 1-1

1-1 score final, première mi-temps équilibrée. Deuxième mi temps à sens unique pour Ferrieres. Prestation 5 étoiles du gardien de Momalle.

Provinciale 3A

Couthuin – Oreye 2-0

Dans un match longuement dominé par Oreye, Couthuin a finalement émergé en deuxième période. Couthuin est donc officiellement qualifié pour le tour final.

Buts: Pire (1-0, 60e), Colon (2-0, 86e)

Provinciale 4A

Geer B – Wasseiges B: 17-0

Match à sens unique en faveur du leader qui s’est promené dès la première minute. Une victoire qui n’est pas encore synonyme de titre pour Geer B, puisque Faimes B, son dauphin, s’est imposé face à Marchin B.

Buts: Rasidovski 3, Mulowa 5, Matte 3, Pirson, Rihon 2, Larock, Dubuisson, Huens (csc)