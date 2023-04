Basket-ball (régionale 2): Haneffe a connu une vraie douche froide

Malheureusement, d’entrée, les Templiers étaient plus dans la réaction que dans l’action. Avec 4 bombes d’entrée, les locaux trouvaient la faille dans la défense des Noirs et Rouges. Mais Szabo finissait bien le premier quart alors que, collectivement, les Hesbignons allaient se solidariser au meilleur moment. Avec la vitesse de Swolfs et la présence intérieure de Ewbank qui enchaînait 3 paniers, la dynamique s’inversait et les Haneffois regagnaient positivement les vestiaires en revenant à 50-46. Ayant trouvé la bonne carburation, dominant la raquette et ayant de bonnes nouvelles (voir ci-contre) Dessart et ses coéquipiers étaient dans le bon.

Et alors que l’on s’attendait à voir cela continuer, Haneffe allait encore exploser dans une salle qui ne lui réussit jamais. Ninane reprenait avec envie et réussite alors que les Templiers semblaient tétanisés. Quelques minutes plus tard, le marquoir filait à 68-51. Pas une faute, pas un shoot contesté et une rencontre qui basculait. Car, pendant toute la 2e période, il manquait toujours une chose aux Hesbignons. À l’image d’un magnifique contre de Swolfs suivi d’une transition ratée par Henrard (seul à marquer en 2e période) et d’une faute de Dessart sur tir à trois points réussi par des locaux qui filaient à 94-68 avec encore 6 minutes à jouer. Heureusement, pour l’addition finale, Ninane tergiversait pour franchir le 100e point ce qui minimisait les dégâts… mais pas la 2e période catastrophique des troupes de Prinsen. Mais, impossible d’éviter l’affront des 100 points encaissés par un groupe méconnaissable n’arrivant pas à arrêter le jeune Binvignac, à peine monté au jeu, de mettre 2 paniers pour franchir cette base symbolique.

QT : 26-22, 24-24 (50-46), 31-17 (81-63), 22-18.

NINANE : Masy 14, Vanmichel 6, Winkin 23, Malengré 11, Di Pasquale 9, Dubois 16, Afano 5, Binvignac 4, Nicosia 7, Sangiorgio 0, Claeys 8.

HANEFFE : Berger 10, Swolfs 9, Tassin 9, Dessart 3, Ewbank 15, Henrard 22, Szabo 11, Collombon 2.