Basket-ball - Régionale 2: Cette fois, la prolongation ne profite pas à Huy

Et c’est clairement avec des regrets que les Unionistes regardaient le marquoir final car il s’en est fallu d’un rien pour réussir cette incroyable passe de deux. Ayant arraché la prolongation pour ensuite dominer la fin de match contre Woluwe, Jaco et ses coéquipiers sont encore passés par des prolongations contre les Liégeois mais, cette fois, sans pouvoir émerger… faute de combattants.

Maintenant, en première période, l’Union a prouvé tous ses progrès du deuxième tour avec un véritable coup de canon avant de regagner les vestiaires. En effet, si les débuts avaient été timides avec un 10-2 heureusement vite comblé (13-14 à la 10e), les Noir et Jaune allaient se faire incroyablement puissants avant la pause, claquant un 18-26 impressionnant. Avec les bombes de Danze et la justesse de Jaco, les Mosans viraient à 31-40.

Une première victoire en soi… mais qui ne les rassasiait pas car, même si les visités allaient inévitablement réagir, Royen et Njoumegni maintenaient les visiteurs aux commandes à 56-58. Malheureusement, Steve Jovenau sentait le vent tourner. "Nous étions moins performants et, progressivement, on a vu l’arbitrage changer sa manière de siffler, sanctionnant des choses autorisées après. J’ai eu l’impression que c’était fort contre nous. On a successivement perdu Maah, Royen et De Neve pour cinq fautes alors que nos rotations étaient limitées et que les locaux ne perdaient qu’un joueur. Sur une bombe, Alleur passe devant sur la fin de match mais on joue de manière intelligente pour égaliser via un un sur deux de Njoumegni aux lancers. Maintenant, dans la prolongation, les locaux jouent plus juste et nous n’avons plus les armes", regrettait un coach pointant rarement l’arbitrage cette saison mais se sentant clairement lésé.

QT : 13-14, 18-26 (31-40), 25-18 (56-58), 20-18 (76-76), 14-8.

HUY : Roncali 0, Jaco 17, Danze 12, De Neve 1, Royen 18, Quinet 0, Njoumegni 25, Maah 11.