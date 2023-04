Basket-ball - Régionale 1: Waremme est bel et bien le numéro 1

En effet, les Wawas débarquaient sans Kamel, retenu par son travail puis, lors de sa première montée au jeu de quelques secondes, on voyait que Moray ne pourrait pas tenir sa place. Pas de soucis dans l’absolu car, après une première bombe de Cools, le festival offensif de Gaudoux débutait.

Maintenant, les locaux s’accrochaient au propre comme au figuré avec un marquoir indiquant 18-22 après dix minutes. "Je trouve que l’arbitrage a été en deçà du niveau du match, laissant bien trop jouer", commençait un Alban Angelucci dont le dimanche allait continuer à se complexifier. Car, alors qu’il avait fait une bonne rentrée, Guillaume Ceulers se blessait avant la pause.

Heureusement, Germay avait aligné les paniers pour épauler Gaudoux à la marque afin de mener 36-46 à la pause. La défense tenait plus le choc… d’autant que Martin Ceulers allait se charger de limiter l’impact du meilleur marqueur adverse. Jouant sur ce viatique, les Wawas arrivaient au début du dernier quart sur un coup de tonnerre puisque Gaudoux se blessait.

Dans la foulée il allait aussi falloir composer sans Horrion sifflé cinq. Bref, les sept dernières minutes allaient devoir être gérées par un cinq inattendu: Bully, Archambeau, Germay, Martin Ceulers et Cools. "Mais le groupe a alors montré toute sa valeur, passant de +7 à +20 à la régulière, au courage et à l’intelligence de jeu. Ils ont tous élevé leur niveau de jeu, prouvant que nous méritions notre classement mais aussi que nous étions une véritable équipe, soulignait un coach aux anges. Cette victoire fait autant plaisir que de gagner de vingt points contre Tilff. Il a fallu se battre contre des éléments extérieurs et, avec notre cœur, on a décroché cette nouvelle victoire incroyable."

La suite des opérations sera intense pour les "champions" de la phase régulière puisqu’ils prendront la direction de Waterloo ce mercredi, une équipe troisième du général et ayant remporté la Coupe AWBB. Ensuite, samedi, ce sera la dernière à domicile avec la venue de Vieux Campinaire. Il faudra clairement gérer les organismes tout comme ceux des jeunes puisque la P1 est en passe d’aller chercher le titre.

QT : 18-22, 18-24 (36-46), 15-16 (51-62), 14-26.

WAREMME : Bully 8, G Ceulers 4, Archambeau 12, Germay 17, Horrion 3, M Ceulers 10, Moray 0, Cools 6, Gaudoux 28.