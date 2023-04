Basket-ball (P1):Villers crée l'exploit en atomisant les deuxièmes

Pourtant, même si les Villersois espéraient jouer sur une certaine fatigue dans le camp d’adversaires ayant déjà joué vendredi et devant faire face à une pression énorme, on se disait que le que de rotations allait faire mal en l’absence des Servais. Pourtant, d’emblée, les locaux allaient faire feu de toutes parts avec 6 marqueurs différents dans un premier quart à sens unique: 27-15.

Et ce viatique allait encore grandir au fil des minutes puisque les locaux allaient remporter tous les quarts. Performants et collectifs devant, les Villersois proposaient un jeu léché et dominant. Lussadissu frappant à distance dans les trois premiers quarts, Rappe impérial dans la gestion du jeu, Aldeghi contrôlant les airs, tous les éléments se mettaient en place pour que la démonstration soit totale, les 20 points d’avance étant presque dépassé en début de dernier quart.

Maintenant, dans la toute dernière ligne droite, Spa jetait ses dernières forces dans la bataille, rentrant 6 paniers à trois points pour tenter de revenir. Maintenant, finissant la rencontre sur la ligne des lances, Rappe et Krala ne tremblaient pas, enchaînant les 9 derniers points locaux dans cet exercice. Sans trembler, Villers décrochait donc l’autre victoire surprise du week-end après le succès de Welkenraedt, dernier, sur Esneux Saint-Louis. Un succès qui avait le dont de changer la dynamique en tête comme en queue du général.

Car, inutile de dire que cette victoire aide aussi Waremme qui a désormais deux victoires d’avance sur Spa contre qui ils peuvent évoluer l’esprit serein la semaine prochaine, tout en en conservant une sur un RBC Alleur B qui ne veut pas monter. Bref, la Régionale pourrait revenir plus vite que prévu en terres Hesbignonnes…

Pour la fin de la saison, Villers revient ainsi à la hauteur de Bellaire, sur qui il est négatif. Il reste deux matchs pour prendre une victoire de plus que les Liégeois et attendre de savoir s’il y aura finalement 2 ou 3 descendants… rien n’est donc encore terminé… et c’est tout aussi bien.

QT : 27-15, 22-21 (49-36), 25-20 (74-56), 20-30

VILLERS : Marteau 0, Rappe 23, Krala 4, Vecruysse 11, Vercauteren 11, Bremer 15, Lusadissu 20, Aldeghi 10.