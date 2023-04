Waremme Volley joue sa saison à Achel: "L'Europe reste l'objectif du club"

"Autant dire que l’on va tout donner, explique Frédéric Servotte. L’objectif du club et des joueurs, c’est d’obtenir ce ticket européen. Il reste trois finales à disputer. Cela ne reste à rien de calculer, on doit foncer."

Vainqueur il y a deux semaines à domicile contre Guibertin, Waremme Volley se déplace à Achel, une formation qui était venue gagner au Pôle ballons le 12 mars dernier. "Mais, en championnat, nous étions allés gagner là-bas. Pour moi, c’est du 50/50, estime le mentor des Wawas. Les deux équipes se valent. De notre côté, les gars sont vraiment motivés, personne ne veut terminer la saison maintenant."

Et n’allez surtout pas dire à Fred Servotte que ses joueurs seront plus nerveux. "Non, il n’y aura pas plus de stress ou de tension que d’habitude. En Coupe de Belgique, on n’avait aussi connu ce genre de match couperet. On a l’habitude de gérer ce genre de match, face à Guibertin, c’était déjà une finale", dit-il.

Tous les espoirs sont donc permis pour Waremme qui a retrouvé des couleurs ces derniers jours. "Les deux semaines sans jouer ont fait un bien fou, confie le mentor waremmien. Tous les bobos ont été soignés, hormis Lallemand qui sera toujours absent. Le reste du noyau sera opérationnel car Abinet, qui avait ressenti des douleurs lors du dernier match, a repris les entraînements et va beaucoup mieux. Quoi qu’il en soit, on donnera tout et je ne veux voir personne lâcher prise durant cette finale."

L’optimisme règne pour les hommes du président Perin qui espèrent maintenant allier la parole aux actes. Et ainsi poursuivre sa saison et continuer de rêver à l’Europe. Ce qui serait une première dans l’histoire du club hesbignon qui était passé… à un set de ce fameux sésame lors de la saison 2018-2019. À l’époque, les Wawas s’étaient inclinés à domicile face à Gand.