Sven Lallemand, le portier d'Amay (P2A) l'assure: "On veut sauver le club"

Avec Grégory Dufer sur le terrain. "Nous comptions beaucoup d'absents et le coach a pris ses responsabilités. Il nous a apporté son expérience, son football, sa sérénité et j'espère qu'il sera à nouveau sur le terrain pour les trois derniers matchs".

À commencer par Burdinne demain.

"Un concurrent direct qui nous a battu 2-0 à l'aller grâce à deux phases arrêtées. C'est un de ses points forts avec le gros impact physique qu'il met dans les duels. Il va falloir jouer au foot comme on sait le faire, ne pas se précipiter, rester solide défensivement et convertir les opportunités qui se présenteront à nous", énumère le portier arrivé de La Calamine et qui sera toujours amaytois la saison prochaine. Et je préférerais évidemment que cela soit en P2. Ce serait en tout cas très frustrant d'être relégués parce qu'il nous manque un ou deux points."

En position plus avantageuse Burdinne peut de son côté assurer son maintien mathématique s'il s'impose à Amay.

"Nous sommes dans une bonne spirale avec des partages face à Jehay et Seraing, un succès à Clavier et une grosse prestation qui a failli nous rapporter un point face au leader , rappelle Clément Genotte, double buteur la semaine dernière. Et nous allons tout faire pour gagner demain face à un adversaire boosté à 400% après son récent succès. Notre espoir est d'être tranquilles le plus tôt possible. Et le fait que la moitié de l'équipe ne sera plus burdinnoise la saison prochaine ne joue absolument pas sur sa motivation. Nous sommes des joueurs orgueilleux et nous savons ce que ce club nous a apporté depuis plusieurs années", ponctue le joueur qui était arrivé à Burdinne lors de sa montée en P2 il y a quatre ans et qui sera à Lensois la saison prochaine.